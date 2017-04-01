Відсьогодні можна буде отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою – Гройсман
10:47, 01 квітня 2017Суспільство
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Сьогодні в Україні стартує урядова програма «Доступні ліки».
За словами прем’єра, пацієнт зможе обміняти рецепт на безкоштовні ліки / Фото УНІАН
Сьогодні, 1 квітня, в Україні стартує урядова програма «Доступні ліки».
Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.
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«Відтепер пацієнти зможуть отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою», - написав він.
За словами прем’єра, пацієнт зможе обміняти рецепт на безкоштовні ліки в будь-якій аптеці-учасниці програми «Доступні ліки».
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