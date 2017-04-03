До Одеси прибули два кораблі ВМС Туреччини (фоторепортаж)

Сьогодні, 3 квітня, до порту Одеси з дружнім візитом прибули кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки — фрегат TCG «GAZIANTEP» і корвет TCG «HEYBELIADA». Кораблі ошвартовані біля одного з причалів морського вокзалу Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України». Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

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Згідно програми візиту 3 і 4 квітня з 14 до 16 години одесити й гості міста матимуть змогу відвідати кораблі з екскурсіями.

Сьогодні ж командування загону і командири кораблів здійснили протокольні візити до Командування ВМС ЗС України і Одеської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що в Одесі з візитом були чотири кораблі НАТО.