До Одеси з візитом прибули чотири кораблі НАТО (фотогалерея)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС ЗСУ, сьогодні до Одеси прибули кораблі з'єднання постійної військово-морської мінної групи НАТО №2 (SNMCMG -2).

Зокрема, біля одного з причалів пасажирського комплексу Одеського морського порту ошвартувалися штабний корабель ORP K. X. Czernicki (ВМС Польщі), а також - морські тральщики ESPS Duero (Іспанія), FGS Rottweil (Німеччини) і TCG Alanya (Туреччина), які прибули до України з візитом.

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Планується, що в рамках візиту відбудуться протокольні зустрічі командування походу і командирів кораблів у командуванні ВМС ЗС України, Одеській обласній державній адміністрації та Одеській міській раді. Програма візиту також передбачає проведення занять з боротьби за живучість кораблів, відвідування кораблів НАТО військовослужбовцями ВМС ЗС України, проведення спортивних змагань між військовослужбовцями SNMCMG-2 й українськими військовими моряками. «На екіпажі кораблів з'єднання також очікує культурна програма, екскурсія по місту», - відзначили в прес-центрі.

Передбачається, що 18 березня з 14:00 до 16:00 кораблі будуть відкриті для вільного відвідування.

Візит кораблів триватиме до 20 квітня.