У Львові за спробу підкупу посадовця облради чоловік отримав 5 років тюрми

У Львові суд виніс рішення про позбавлення волі терміном на 5 років чоловіка за намагання підкупити посадовця Львівської обласної ради. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

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Прокуратура підтримала обвинувачення справі щодо чоловіка, який запропонував керуючому справами Львівської обласної ради 50 тисяч гривень за винесення на розгляд сесії Львівської обласної ради звернення до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови Верховної ради України Андрія Парубія про надання Львівщині спеціального економічного статусу та передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування.

Вироком Галицького районного суду міста Львова 31 березня обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі із застосуванням спеціальної конфіскації до майна, яке було використано обвинуваченим для вчинення даного злочину.

Вирок вже вступив у силу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року працівники СБУ у Львові затримали чоловіка за пропозицію та обіцянку надати 50 тис. грн високопоставленому чиновнику Львівської обласної ради за винесення на розгляд сесії Львівської обласної ради рішення про прийняття радою низки звернень до керівництва країни про надання Львівській області спеціального економічного статусу, передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування.

За інформацією з компетентних джерел, посадовцю Львівської облради намагався дати хабар підприємець, житель Івано-Франківської області.