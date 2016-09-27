На Львівщині чоловік намагався дати 50 тисяч хабара, щоб добитися розгляду питання сесією облради

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, приватного підприємця затримали увечері 26 вересня.

Читайте такожНа Дніпропетровщині затримали чиновника РДА та депутата райради під час одержання $16 тисяч хабара

При цьому в управлінні СБУ наголошують, що чоловік добивався розгляду на сесії питання про підтримку звернення депутатів облради до керівництва країни, яке можна трактувати як складову частину реалізації проекту так званої «прихованої федералізації України».

«Гроші були пропонувалися за винесення на розгляд сесії облради, яка проходить сьогодні, 27 вересня, проекту рішення про прийняття звернень до президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу та передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування. Такі звернення є складовою частиною реалізації проекту т.з. прихованої федералізації України», - зазначається у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (давання хабара).

Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Тривають оперативно-слідчі дії.

У коментарі УНІАН керуючий справами Львівської обласної ради Валентин Харлов зазначив, що надання області спеціального економічного статусу передбачає не децентралізацію, а «владне та фінансове від‘єднання регіону від центру, в т.ч. з повноваженнями встановлення тарифів на газ і світло».