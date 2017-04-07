Біометричні документи для виїзду за кордон отримали понад 3 мільйони українців

На сьогодні вже понад 3 млн 25 тис. українців отримали біометричні документи для виїзду за кордон. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу на Годині запитань до уряду в парламенті повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

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Він нагадав, що видача біометричних документів розпочалася у січні 2015 року.

«За статистикою, на 9-ту ранку сьогоднішнього дня вже 3 млн 25 тис. 129 громадян отримали біометричні документи для виїзду за кордон», - сказав голова ДМС.

Сайт державного підприємства "Документ", яке займається виготовленням та видачею паспортів перестав працювати увечері 6 квітня і не працює у п'ятницю вранці. Повідомлення про це висвічується на головній сторінці сайту. Вказано, що причини зупинки роботи – технічні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.