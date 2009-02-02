Офіцера ГУБОЗ вбили перевертні в погонах

Начальника відділу Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України полковника Романа Єрохіна вбили в липні 2006 року «перевертні в погонах».

Про це заявив заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН у інтерв`ю газеті «Сегодня».

«Що стосується виконавців, то діяла стійка злочинна група, яку можна назвати «перевертнями в погонах», оскільки там більшість або співробітники МВС, або податкової міліції», - сказав він.

За інформацією Р.КУЗЬМІНА, стосовно виконавців убивства справу вже передано до суду, а стосовно замовників матеріали виділено в окреме провадження.

«Ми зараз об`єднали раніше нерозкриті подібні справи й починаємо відпрацювання всіх можливих версій. Включаючи найбільш, на перший погляд, фантастичні. Буде, запевняю вас, дуже цікава справа, цікавіша, ніж багато, про які ви знаєте», - додав заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, начальник відділу ГУБОЗ по боротьбі з незаконною конвертацією грошових коштів Р.Єрохін, зник безвісті в кінці липня 2006 року.

20 серпня 2006 року в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна.

8 грудня минулого року Генеральна прокуратура направила до Апеляційного суду Києва кримінальну справу щодо звинувачення 5 членів організованої злочинної групи в скоєнні вбивства Р.Єрохіна.

Розслідування у справі стосовно замовників скоєння цього злочину триває, повідомили тоді в ГПУ.