Долар на міжбанку знову йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,8250/7,9550, до 12:00 ціни зросли 8,0650/8,1250. Про це повідомляє компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2140/0,2200, а до 12:00 ціни піднялися 0,2200/0,2240. У Росії курс долар-рубль виріс, і до 12:00 встановився на рівні 36,0400 (+0,5750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2745/47, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями 9,9585/10,1545, до 12:00 ціни пішли вгору 10,2560/10,3620.