Прокуратура розслідує неправомірну передачу Мукачівській міськраді 228 гектарів землі

Прокуратура розслідує неправомірну передачу Мукачівській міськраді землі / zak.gp.gov.ua

Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірного переходу земельної ділянки площею близько 228 га та вартістю близько 186 млн грн до Мукачівської міської ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Читайте такожНа Дніпропетровщині затримали землевпорядника при отриманні $6 тисяч хабара за виділення землі

Як йдеться у повідомленні, з’ясовано, що посадові особи Мукачівської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами КП «Міжнародний аеропорт Мукачево» у грудні 2015 року безпідставно сформували у державному земельному кадастрі земельну ділянку як об'єкта цивільних прав, визначивши її межу на площі близько 228 га.

Разом із тим ця земельна ділянка розташована на території Павшинської сільської ради Мукачівського району і належала до комунальної власності даної територіальної громади та у 2005 році була передана у постійне користування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево».

Зазначеними протиправними діями посадових осіб Мукачівської міської ради державним інтересам в особі територіальної громади села Павшино спричинено тяжкі наслідки у вигляді незаконного безоплатного вибуття із комунальної власності села земельної ділянки вартістю майже 186 млн. грн.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження перевірятиметься правомірність дій посадовців Мукачівської міської ради та комунального підприємства.

Кримінальне провадження розпочато сьогодні, 7 квітня, за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).