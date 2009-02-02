Українські військові моряки в США переймають досвід рятувальників

Група військовослужбовців Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-Морських сил Збройних сил України з 2 по 6 лютого у місті Панама-Сіті (США) вивчатиме досвід своїх американських колег.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, українські військові - морські рятувальники, зокрема, вивчать структуру, організацію та особливості медичного забезпечення в рамках проведення водолазних операцій у ВМС США.

Крім того, представники українського флоту ознайомляться з досвідом застосування барокамер за стандартами НАТО та заходами безпеки, які при цьому застосовуються.

Робоча поїздка української військової делегації здійснюється згідно з Планом заходів військового співробітництва Збройних сил України на 2009 рік.