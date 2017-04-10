На Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю та боєприпасами

На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією 7-8 квітня виявили дві схованки зі зброєю та боєприпасами. Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Читайте такожПідлітку на Одещині батько прислав бойову гранату поштою

Так, у селі Кудашево Криворізького району правоохоронці вилучили зі схованки, облаштованої біля бази відпочинку, 7 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, 20 гранатометних пострілів ВОГ-25, 440 набоїв калібру 5,45 мм та 4 магазини до автомату Калашникова.

Також поблизу села Олександрівка у Дніпровському районі співробітники спецслужби виявили приховані у лісосмузі гранатомет РПГ-22, 3 постріли до РПГ-7, 4 гранати РГД-5, протитанкову міну ТМ-62 та 100 набоїв різного калібру.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованок.