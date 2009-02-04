У МВФ заявили про серйозні проблеми в українській економіці

Міжнародний валютний фонд констатує серйозні проблеми в українській економіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту МВФ Марек БЄЛКА під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Він назвав не зовсім звичайною практикою, коли до місії МВФ, яка працює у конкретній країні, прибуває директор департаменту фонду.

За словами М.БЄЛКИ, це треба сприймати як очевидну ознаку того, що “ми стурбовані серйозними проблемами в українській економіці”.

Директор департаменту МВФ зауважив, що є низка проблемних питань, над вирішенням яких фонд співпрацює з Україною, зазначивши, що ці питання весь час обговорюються представниками місії МВФ с українськими посадовцями і розбіжностей тут немає.

М.БЄЛКА наголосив, що основне проблемне питання – які необхідно вжити заходи для нівелювання розриву фінансування, що утворився через дефіцит бюджету.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО подякував місії МВФ за спільну з Україною роботу. Він зазначив, що зараз Україна перебуває у непростій ситуації, зокрема, це пов’язано з бюджетними проблемами і проблемами кредитних зобов’язань.

Разом з тим, Президент висловив переконання, що українська сторона здатна ухвалити рішення, які б мінімізували ці проблеми.

В.ЮЩЕНКО закликав керівника департаменту МВФ окреслити шляхи подальшої співпраці з Україною, а також викласти своє бачення варіантів виходу України з кризи.