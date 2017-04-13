На Житомирщині селяни заблокували дорогу з вимогами не закривати школу (відео)

14:37, 13 квітня 2017
Суспільство
970 0

Навчається в школі всього 40 учнів.

Селяни влаштували акцію протесту проти закриття школи, перекривши дорогу Житомир-Чернівці /

Рішення закрити сільську школу, ухвалили місцеві депутати. Заявили, що утримувати заклад дорого.

Читайте такожУ Баришівці люди перекрили залізницю

Навчається у школі лише 40 учнів, тому дітей запропонували перевести до школи сусідніх сіл - через 5 та 10 кілометрів.

Возити їх буде шкільний автобус. Селяни так далеко відпускати дітей не хочуть і на компроміс не готові.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #школа#Житомирщина#протести