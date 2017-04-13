На Житомирщині селяни заблокували дорогу з вимогами не закривати школу (відео)
14:37, 13 квітня 2017Суспільство
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Навчається в школі всього 40 учнів.
Селяни влаштували акцію протесту проти закриття школи, перекривши дорогу Житомир-Чернівці / скріншот
Рішення закрити сільську школу, ухвалили місцеві депутати. Заявили, що утримувати заклад дорого.
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Навчається у школі лише 40 учнів, тому дітей запропонували перевести до школи сусідніх сіл - через 5 та 10 кілометрів.
Возити їх буде шкільний автобус. Селяни так далеко відпускати дітей не хочуть і на компроміс не готові.
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