На Житомирщині селяни заблокували дорогу з вимогами не закривати школу (відео)

Рішення закрити сільську школу, ухвалили місцеві депутати. Заявили, що утримувати заклад дорого.

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Навчається у школі лише 40 учнів, тому дітей запропонували перевести до школи сусідніх сіл - через 5 та 10 кілометрів.

Возити їх буде шкільний автобус. Селяни так далеко відпускати дітей не хочуть і на компроміс не готові.