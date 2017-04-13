Відомий британський гурт Editors зіграє на фестивалі Zaxidfest 2017

Відомий британський рок-гурт Editors стане хедлайнером музичного фестивалю Zaxidfest 2017, який цього року пройде 18-20 серпня у селі Родатичі під Львом. Про це організатори заходу повідомили на своїй сторінці у Facebook.

"Вперше в Україні – хедлайнери провідних європейських фестивалів, монументальні британські інді-рокери EDITORS 20 серпня очолять Головну сцену Zaxidfest 2017", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, також цього року на Західфесті виступатимуть гурти Breaking Benjamin, In Extremo, O.Torvald, Vivienne Mort, Detach, Тартак, Noize MC та багато інших. Організатори обіцяють, що це далеко не повний список учасників.

Британський рок-гурт Editors був заснований у 2002 році, і з того часу випустив 5 повноцінних альбомів та очолював відомі європейські музичні фестивалі. Останній їх альбом In Dream вийшов у 2015 році.

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