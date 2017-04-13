Київрада планує ввести "сухий закон" на час Євробачення

Київрада має намір обмежити реалізацію алкоголю під час Євробачення-2017. Відповідне звернення Національної поліції підтримали депутати на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Про це повідомляє прес-служба Київради.

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Йдеться про заборону продажу пива (окрім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових у межах окремих територій міста Києва. Обмеження вводиться задля "мінімізації ризиків виникнення правопорушень під час Євробачення-2017".

Такі заходи діятимуть з 4 травня до 15 травня на території, прилеглій до "Євромістечка", та з 8 до 13 травня на території довкола Міжнародного виставкового центру.

Комісія з питань торгівлі вирішила доручити Департаменту промисловості виконавчого органу Київради (КМДА) підготувати відповідне розпорядження.

Як відомо, міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" пройде в Україні в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.

Забезпечувати правопорядок під час проведення міжнародного конкурсу будуть 10 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, працівників Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій.