Болгарія повинна стати енергетичним центром на Балканах

Болгарія повинна прагнути того, щоб стати енергетичним центром Балканського регіону, заявив e середу в Москві на презентації своєї нової книги "Болгарія в глобальному світі" президент країни Георгій Пирванов.

"Болгарія повинна стати енергетичним вузлом між сусідами, повинна скористатися своїм географічним становищем, інакше ми будемо на периферії", - зазначив він.

Президент висловив надію, що в найближчому майбутньому Болгарія реалізує проект будівництва АЕС "Белене". "Болгарія поверне собі лідируюче місце в енергетичному секторі регіону", - заявив Пирванов, нагадавши, що до закриття двох з чотирьох блоків АЕС “Козлодуй” країна забезпечувала до 50% потреб регіону в енергетиці.

Президент пригадав січневу енергетичну кризу і зазначив, що якщо Болгарія не реалізує свої енергетичні амбіції, то "може залишитися в холоді і без газу".

РІА "Новости"