Гройсман про реформу освіти: українці мають отримати доступ до нової якісної школи

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголошує на необхідності пришвидшити реформу освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду сьогодні в парламенті.

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Говорячи про систему освіти, прем'єр зазначив, що "ми внесли в парламент і спільно з вами працюємо над реформою освіти".

"Ми маємо пришвидшити прийняття цих рішень. Українці мають отримати доступ до нової якісної української школи. Школи, яка формує особистість справжнього патріота, який здатен бути конкурентним в сьогоднішньому конкурентному світі", - сказав Гройсман.