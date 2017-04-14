Гройсман про реформу освіти: українці мають отримати доступ до нової якісної школи
11:37, 14 квітня 2017Суспільство
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Гройсман вважає, що школа має формувати особистість справжнього патріота.
Гройсман наголосив на необхідності пришвидшити реформу освіти / Фото УНІАН
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголошує на необхідності пришвидшити реформу освіти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду сьогодні в парламенті.
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Говорячи про систему освіти, прем'єр зазначив, що "ми внесли в парламент і спільно з вами працюємо над реформою освіти".
"Ми маємо пришвидшити прийняття цих рішень. Українці мають отримати доступ до нової якісної української школи. Школи, яка формує особистість справжнього патріота, який здатен бути конкурентним в сьогоднішньому конкурентному світі", - сказав Гройсман.
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