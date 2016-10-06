Рада збирається ввести 12-річну школу з 2018 року

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 277 народних депутатів із 360, зареєстрованих у сесійній залі.

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Держава гарантує академічну, організаційну, кадрову та фінансову автономію закладів освіти. Вони мають право самостійно приймати рішення з будь-яких питань в межах своєї автономії.

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Законопроект встановлює, що заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, яка є мовою освітнього процесу. Особам, які належать до національних меншин, забезпечується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти.

Праця педагогічних і науково-педагогічних працівників оплачується за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладів освіти, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Їм також встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років.

Посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується на 10%.

Посадовий оклад науково-педагогічного працівника (асистента кафедри) встановлюється в обсязі більшому на 25% від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії.

Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу протягом строку дії сертифікату.

Визначається, що держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не меншому 7% валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Фінансування професійної освіти здійснюється за рахунок коштів держбюджету, в тому числі шляхом надання субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, законопроектом встановлюється, що у системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації щодо системи освіти.

Також у законопроекті йдеться про запровадження громадського самоврядування - правао учасників освітнього процесу брати участь в управлінні закладом освіти в межах, визначених законами та установчими документами.

Закон має набути чинності з 1 вересня 2016 року, крім частин першої та третьої статті 11 ("Дошкільна освіта"), які набирають чинності з 1 вересня 2018 року; абзацу першого частини другої статті 61, яка набирає чинності з 1 січня 2018 року. Цим положенням визначається, що посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі 3-х мінімальних заробітних плат.

Передбачається також визнати таким, що втратив чинність закон України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 34, ст. 451).

Встановлюється, що навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти та профільної середньої освіти - з 1 вересня 2018 року, а для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до низки законів, а зокрема, і до закону "Про вищу освіту" - щодо складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.