Євробачення-2017: поліція оприлюднила правила поведінки в Україні для іноземців

Правоохоронці радять іноземним громадянам, які збираються відвідати пісенний конкурс Євробачення-2017, зважати на правила поведінки в Україні. Про це йдеться у рекомендаціях, розроблених Міністерством внутрішніх справ спільно з Міністерством соціальної політики, Організацією з безпеки та співробітництва у Європі, Національної поліцією та Державною прикордонною службою.

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Зокрема, іноземцям рекомендується завжди мати при собі паспорти або інший ID-документ, який підтверджує особу. Зазначається, якщо іноземного громадянина спинить поліція, зазначені документи будуть єдиними, які прийматимуться поліцією.

Водночас у рекомендаціях зазначено, що іноземці у разі зупинки поліцією повинні також попрохати у представників українських правоохоронних органів службове посвідчення особи. Зодягнені в уніформу поліцейські мають при собі бейджі з ID-номерами і повинні їх показати (там зазначені ім'я, посада та ранг). Також українські поліцейські повинні повідомити причину для необхідності перевірки документів. Людина, яка не має уніформи, повинна показати іноземцям бейдж або документ, який підтверджує особу правоохоронця, посаду і його ранг, а також повідомити причину для перевірки документів. Окрім того правоохоронці попереджають, що особа, яка зупинила іноземця і не показує свій ID, може бути шахраєм.

Гості Києва повинні знати номери телефонів своїх посольств. Разом з тим, якщо іноземці захочуть користуватися транспортом в оренду в Києві, вони повинні мати дійсні водійські посвідчення. Якщо іноземцю буде виписано штраф за водіння транспортним засобом, його треба погасити в банку впродовж 15 днів.

Також гостям столиці рекомендується бути обережними з використанням кредитних карток через можливе шахрайство. Окрім того, валюту міняти рекомендується тільки в банках та їхніх філіях, і в ніякому разі цього не робити з участю приватних осіб, бо навіть, якщо вони пропонуватимуть вигідні умови, це може бути шахрайство. Гаманці рекомендується зберігати у безпечних місцях. Як зазначили в МВС, карманне злодійство є звичним явищем, особливо у переповнених людьми місцях, і, зокрема, у транспорті, на ринках та у нічних клубах.

Гостям Києва забороняється розпивати алкоголь на вулиці, бо за це можуть оштрафувати або затримати. Забороняється пити за кермом. Також забороняється грати в азартні ігри.

Крім того, забороняється входити в сексуальні зносини або займатися сексуальним насильством над підлітками та неповнолітніми, що може призвести до ув'язнення терміном до 5 років. Згідно з українським законодавством, сутенерство, підбурювання особи до проституції, торгівля людьми карається ув'язенням терміном до 15 років.