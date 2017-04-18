В Одесі завершили розслідування про вбивство росіянином двох жінок, йому загрожує довічне ув'язнення

В Одесі завершено розслідування щодо росіянина, обвинуваченого у вбивстві двох жінок – матері і дочки, скоєному з особливою жорстокістю.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина РФ, який звинувачується в тому, що в жовтні 2016 року скоїв подвійне вбивство з особливою жорстокістю в Суворовському районі міста.

«Чоловік скоїв вбивство, яке сколихнуло Одесу – було вбито молоду жінку та її доньку. На тілах постраждалих було 54 і 39 ножових поранень», - нагадали в главку.

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Зазначається, що обвинуваченому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, восени 2016 року було затримано 38-річного підозрюваного у вбивстві 42-річної жінки та її 19-річної доньки, скоєному в квартирі на вулиці Марсельській. Повідомлялося, що трупи виявила родичка загиблих, на тілах яких були множинні колото-різані рани. Обидві жінки померли в результаті гострої кровотечі, поранень судин шиї, легенів, аорти. Затриманий виявився знайомим старшої із загиблих.

Після вбивства зловмисник вкрав 1,2 тис. доларів, 400 євро, золоті прикраси, фотоапарат, мобільний телефон, три планшети та ін.