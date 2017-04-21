В Україні переглянуть "чорні списки" російських артистів (відео)

Міністр культури України Євген Нищук заявив, що списки заборонених в Україні російських артистів будуть переглядати. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", передає ТСН.

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За словами міністра, до цих поспіхом складених списків деякі представники творчої інтелігенції потрапили випадково. Разом із тим, є багато російських артистів, які своїми висловлюваннями і діями дійсно становлять загрозу для України, але не включені до "чорних списків".

Нищук зазначив, що вже створена міжвідомча комісія за участю представників СБУ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, фахівців, експертів, представників медіа-компаній, де йде перегляд списків заборонених в Україні артистів.

Раніше повідомлялося, що СБУ заборонила в'їзд до нашої країни близько 140 діячам російської культури.