Кириленко пояснив позицію України щодо "чорних списків" російських співаків, які не потраплять на Євробачення

За його словами, "чорні списки" - це списки, які діють на підставі українського законодавства, а також підтверджуються усіма міжнародними актами: від ООН до Європарламенту і ОБСЄ, у яких засуджується анексія Криму, агресія на Донбасі з боку Російської Федерації і так далі, і тому подібне, передає 5 канал.

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"Тобто таких актів багато, і весь світ знає, що Росія окупувала Крим і частину Донбасу. Звідси "чорні списки", звідси висловлювання російських діячів культури проти територіальної цілісності України і так далі. Тому ці списки – не догма, а раптом якийсь умовний Йосип Кобзон перегляне свою позицію, і скаже, що "Крим - це Україна, що Росія повинна негайно вивести окупаційні війська із частини Донбасу", - заявив Кириленко.

Він розповів, що "чорні списки" тому виникли, що діячі культури, очевидно, під політичним тиском чи добровільно вдаються до оціночних політичних суджень щодо територіальної цілісності України.

"А оскільки так, то співати тут для публічно і легально вони не можуть, незалежно від будь-якого Євробачення, яке проводиться в Україні", - наголосив Кириленко.

Раніше у Європейській мовній спілці (ЄМС) заявили, що не зверталися до України з проханням щодо скасування так званих "чорних списків".