У Чернігові пенсіонерка віддала шахраям понад півмільйона гривень за "порятунок" сина в ДТП

У Чернігові 60-річна місцева мешканка віддала шахраям майже 600 тис. грн за порятунок сина, який нібито скоїв ДТП.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій ГУ Нацполіції в Чернігівській області, наприкінці минулого тижня в поліцію звернулася жінка із заявою про шахрайство.

Вона сказала, що їй зателефонував невідомий і повідомив про автопригоду, в яку нібито потрапив син, і ситуацію потрібно швидко вирішувати, поки не настали «тяжкі наслідки».

Жінка погодилася допомогти, на що телефонний шахрай погодився виступити посередником. Жінка власноруч передала шахраєві 12,2 тис. євро, 6,1 тис. доларів і 54 тис. грн (у перерахунку близько 600 тис. грн), після чого зрозуміла, що її ошукали.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 і 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Як уточнили УНІАН у секторі комунікацій ГУ НП в області, повідомлення про шахрайство надходять майже щотижня. Останній раз зловмисників притягували до відповідальності за подібні злочини кілька років тому, коли чернігівська пенсіонерка домовилася про зустріч із зловмисником, а сама викликала поліцію.