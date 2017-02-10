У жителя Тернопільщини телефонні шахраї викрали 21 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чергове шахрайство з банківськими картками правоохоронці області задокументували учора.

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За даними поліції, до мешканця селища Великі Бірки на мобільний зателефонував незнайомець та представлялися працівником банку. Повідомив, що з рахунку намагалися зняти кошти, тому слід негайно змінити усі захисні дані. Чоловік повідомив усі конфіденційні дані, після чого у нього з рахунку зняли 21 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.