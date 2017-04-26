У Дніпропетровській області затримано двох депутатів міськради за отримання хабара

У Дніпропетровській області співробітники поліції та слідчі обласної прокуратури вчора, 25 квітня, затримали двох депутатів однієї з міських рад регіону, підозрюваних в отриманні 135 тис. грн хабара.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті захисту Національної економіки поліції України, за таку суму депутати пообіцяли вирішити земельне питання на сесії міськради.

З'ясувалося, що частина грошей місцеві депутати, які входили в комісію із земельних питань, повинні були передати керівникові структурного підрозділу земельних та архітектурних питань цієї ж міськради.

За зібраними матеріалами поліції слідчі прокуратури Дніпропетровської області відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці продовжують обшуки у депутатів.