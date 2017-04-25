В Одеській області під час отримання хабара затримано керівника військкомату

В Одеській області під час отримання хабара від учасника антитерористичної операції затримано керівника райвійськкомату.

Як повідомив УНІАН представник УСБУ в Одеській області, співробітники СБУ і військової прокуратури затримали в районному центрі Кілія виконуючого обов'язки військового комісара.

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За даними СБУ, майор вимагав хабар у розмірі 300 дол. від учасника АТО за направлення його сина для проходження строкової служби у Військово-морські сили ЗСУ.

За попередніми даними, при отриманні частини названої суми воєнкома, який нібито також є депутатом Кілійського міської ради, було затримано.

Ведуться слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.