У кримській колонії перерізав вени українець, який відмовлявся визнати себе громадянином РФ - правозахисники

В окупованому Криму засуджений громадянин України Андрій Лугін перерізав собі вени, протестуючи проти повторного переміщення до тюрми у Республіці Мордовія та відсутності належного медичного лікування. Про це повідомив юрист ГО "Регіональний центр прав людини" Віталій Набухотний, посилаючись на дружину засудженого Ірину Лугіну, передає Центр інформації про права людини.

Читайте такожУ жителів окупованого Криму вилучать 171 земельну ділянку під будівництво траси "Таврида"

За словами юриста, 24 квітня Лугін на знак протесту проти переміщення оголосив сухе голодування. У подібній ситуації опинився інший громадянин України Юрій Михайлов, якого також тимчасово повернули в розпорядження СІЗО окупованого Сімферополя з території РФ. Михайлов також оголосив 24 квітня сухе голодування.

Переміщення до виправних колоній на території РФ планувалося сьогодні.

За інформацією юриста, Лугін та Михайлов були засуджені ще у 2010 році вироком Апеляційного суду АРК. Рішення набуло чинності в 2012 році за ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Вперше вони були переміщені з території Кримського півострову Федеральною службою виконання покарань РФ на територію Росії в середині 2016 року.

Лугін відмовився визнавати себе громадянином Росії і вимагав негайно вирішити питання його передачі на материкову Україну. Повідомлялось, що у нього є ряд важких захворювань, в тому числі одне дуже рідкісне. Але медичної допомоги в’язню не надавали.

За інформацією правозахисників, сім'я Лугіна живе у Криму. Проте російська влада вивезла його з Криму до однієї з колоній Мордовії. У березні 2017 Лугіна привезли з Мордовії у Сімферополь для проведення якихось слідчих дій, обіцяли залишити в Криму, а потім намагалися знову вивезти до Мордовії.

Лугін підготував і передав відкрите звернення до української влади та міжнародних інстанцій, в яких просив змусити РФ виконувати Резолюцію ПАРЄ від 12 жовтня 2016 року і не вивозити його та інших засуджених з Криму та повернути Україні тих засуджених, які цього хочуть.