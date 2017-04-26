У Лутковської звернулися до РФ щодо голодування в анексованому Криму ув’язненого українця

Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надіслав листа російському омбудсмену щодо ув'язненого Андрія Лугіна, котрий голодує в анексованому Криму.

Про це повідомляє Крим.Реалії, посилаючись на представника секретаріату Михайла Чаплигу.

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За його словами, офіс уповноваженого працює наразі над передачею Україні ще однієї партії засуджених, котрі є її громадянами і хочуть відбувати покарання на материку.

«Ми, зі свого боку, направили вчора звернення на ім'я російського омбудсмена, для того, щоб розібратися в цій ситуації (передачі Андрія Лугіна – ред.) і почати наступний етап переговорів з приводу того, щоб повторити процедуру, як з 12 ув'язненими, яких вдалося перевести на підконтрольну Києву територію», – розповів Чаплига.

Громадянин України, екс-депутат Керченської міськради Андрій Лугін, який відбуває покарання в СІЗО Сімферополя, від понеділка, 24 квітня, оголосив сухе голодування. В оприлюдненому зверненні йдеться, що 46-річний Андрій Лугін був засуджений Апеляційним судом Криму в 2010 році. Він заявляє, що впродовж останніх трьох років підконтрольні Росії чиновники в Криму порушують його права.