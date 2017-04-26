У Чернівцях понад 200 людей вшанували пам’ять жертв Чорнобиля

У Чернівцях сьогодні понад 200 жителів міста вшанували пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи, яка сталася 26 квітня 1986 року.

Як передає кореспондент УНІАН, представники крайової влади, духовенства, організацій чорнобильців, громадськості, учнівської та студентської молоді вшанували пам'ять жертв катастрофи під час траурного мітингу на Центральному кладовищі Чернівців.

Під час мітингу присутні поклали квіти і свічки до Стіни пам’яті.

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«Не обминуло лихо і нашу область, чорна хмара радіації зачепила Кіцманський та Заставнівський райони. Статус тих людей, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи, в області має більше 18 тисяч осіб. Усвідомлюємо, що наслідки цієї катастрофи були б ще трагічнішими, якби не героїзм ліквідаторів наслідків аварії. З гордістю та невимовним сумом сьогодні ми віддаємо шану нашим землякам, які ризикуючи життям та здоров'ям зупинити атомне лихо. Пам'ятаймо уроки історії для недопущення страшних випробувань для нашої держави та наших громадян у майбутньому», - зазначив у своєму зверненні до присутніх заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олег Стецевич.

Довідка УНІАН. Сьогодні виповнився 31 рік з дня катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка була спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку АЕС. Руйнування мало вибуховий характер, реактор був зруйнований повністю, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин.