У Києві СБУ перекрила канал фінансування "ДНР", через який терористам було переправлено мільйони

Співробітники СБУ перекрили у Києві потужний канал фінансування терористичної організації «ДНР» і вилучили в ході обшуків велику суму національної та іноземної валюти, золоті зливки.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що троє жителів Донбасу за вказівкою верхівки так званої «ДНР» прибули до столиці для організації фінансової підтримки бойовиків. Зловмисники створили у Києві мережу підпільних пунктів обміну валюти.

Читайте такожНа репетиції "параду" в окупованому Донецьку помітили російську техніку (відео)

За інформацією спецслужби, з початку року вони переправили на тимчасово окуповану терористами територію Донеччини валюти на більш ніж 60 млн у гривневому еквіваленті. Співробітники СБУ задокументували, що гроші з кур’єрами зловмисники переправляли безпосередньо до так званого «Центрального республіканського банку ДНР», а потім використовували їх для потреб незаконних збройних формувань бойовиків.

Оперативники спецслужби затримали організатора фінансування терористів та двох його спільників під час передачі кур’єру 100 тис. дол.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників та у двох банківських скриньках організатора правоохоронці вилучили 1,622 млн дол., 3,145 млн грн, 258 тис. євро, 55 тис. руб. та 40 грамів золота у зливках.