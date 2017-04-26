На Дніпропетровщині ГПУ розслідує незаконне заволодіння правами та майном чотирьох сільгосппідприємств на 250 мільйонів - Луценко

Департаментом Генеральної прокуратури з справ у сфері економіки за оперативного супроводження Нацполіції здійснюється розслідування незаконного заволодіння корпоративними правами, майном, технікою та урожаєм чотирьох сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області, чим спричинено їх власникам збитків на 250 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

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За його словами, в ході здійснення розслідування у цьому провадженні один з основних фігурантів звернувся до працівника поліції з пропозицією надання неправомірної вигоди за те, щоби останній в рамках розслідування кримінального провадження не вживав дії, направлені на розкриття злочину.

"Як результат, сьогодні вказаного фігуранта затримано при наданні 3 000 доларів США службовій особі Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області. Обіцяв ще 15 000, але вже не склалося", - написав Луценко.

Він зазначив, що на даний час тривають обшуки за 16 адресами в офісних приміщеннях суб’єктів господарювання, а також за місцем проживання та реєстрації осіб, які можуть бути причетні до рейдерського захоплення.