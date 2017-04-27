Єврокомісія схвалила ініціативу про декретну відпустку для чоловіків

14:00, 27 квітня 2017
Суспільство
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Ініціатива розроблена для збільшення можливостей для чоловіків реалізувати свої батьківські та сімейні обов'язки.

Загалом мова йде про догляд за дитиною протягом десяти днів

Єврокомісія ухвалила ініціативу, яка гарантує декретну відпустку для батька дитини. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Єврокомісії.

Зазначається, що в разі прийняття ініціативи на законодавчому рівні, то батько матиме змогу отримати право на декретну відпустку принаймні на 10 робочих днів після народження дитини.

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Повідомляється, що ініціатива розроблена для збільшення можливостей для чоловіків реалізувати свої батьківські та сімейні обов'язки.

Також ініціатива передбачає, що існуючі права на чотиримісячну відпустку по догляду за дитиною можуть поширитися і щодо догляду за дітьми до 12-річного віку. На сьогодні це стосується лише дітей до 8 років.

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Теги: #декрет#декретна відпустка для чоловіків#догляд за дитиною