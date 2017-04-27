Єврокомісія схвалила ініціативу про декретну відпустку для чоловіків

Єврокомісія ухвалила ініціативу, яка гарантує декретну відпустку для батька дитини. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Єврокомісії.

Зазначається, що в разі прийняття ініціативи на законодавчому рівні, то батько матиме змогу отримати право на декретну відпустку принаймні на 10 робочих днів після народження дитини.

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Повідомляється, що ініціатива розроблена для збільшення можливостей для чоловіків реалізувати свої батьківські та сімейні обов'язки.

Також ініціатива передбачає, що існуючі права на чотиримісячну відпустку по догляду за дитиною можуть поширитися і щодо догляду за дітьми до 12-річного віку. На сьогодні це стосується лише дітей до 8 років.