У Львові вшанували 70-ті роковини трагічних подій операції "Вісла"

У Львові сьогодні вшанували 70-ті роковини трагічних подій операції "Вісла" – примусової депортації близько 150 тисяч українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво області і міста, народні депутати України, представники громадських організацій і городяни, загалом понад 200 осіб, поклали квіти біля каменю на місці встановлення майбутнього пам’ятника Жертвам депортацій українців у ХХ столітті, який встановлено на вул. Мушака у Львові.

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Представники духовенства відслужили панахиду за жертвами депортацій.

У Національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбулася церемонія, приурочена до 70-ї річниці депортації українців з рідних земель.

Після завершення церемонії від будівлі театру вирушила урочиста хода до пам’ятника Тарасу Шевченку, де розпочалася акція "Свіча пам’яті".

Городяни встановлять на площі у центрі міста запалені лампадки і вшанують жертв депортації хвилиною мовчання.

Завершаться заходи у Львові спільною молитвою учасників акції.

28 квітня 1947 року почалася операція польського комуністичного режиму проти етнічних українців. Операція "Вісла" полягала в насильницькій депортації понад 150 тисяч українців з Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини.