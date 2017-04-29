На Одещині виявлено 250-кілограмову бомбу часів війни

В Одеській області виявлено 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.

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Як повідомила сьогодні прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області вибухонебезпечний предмет був виявлений 28 квітня в Роздільнянському районі під час проведення земельних робіт неподалік від села Степанівка.

"Поруч із залізничними коліями водій бульдозера помітив предмет, схожий на вибухонебезпечний. Ним виявилася авіаційна бомба "ФАБ-250 часів Другої світової війни", - сказано в повідомленні.

Рятувальники з використанням автокрана вилучили і завантажили півтораметровий боєприпаси в спеціально обладнаний автомобіль "ГАЗ-66", на якому з дотриманням усіх заходів безпеки небезпечна знахідка була транспортована.

"О 19:50 бомбу знешкоджено шляхом підриву у заздалегідь визначеному кар'єрі за межами села Великодолинське", - повідомили у відомстві.

Для виконання спецоперації залучалось 2 одиниці спеціальної техніки.