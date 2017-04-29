В Одесі поглумилися над меморіальною дошкою маршалу Жукову

В Одесі поглумилися над пам'ятним знаком і меморіальною дошкою маршалу Жукову.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на перетині проспекту Маршала Жукова (перебуває в стадії перейменування на проспект Небесної сотні) і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії виявлений поваленим пам'ятний знак маршалу Георгію Жукову.

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За словами місцевих жителів, ці протизаконні, "варварські дії здійснила група невідомих, одягнених у камуфляжну форму".

Даний факт поліція поки не коментує.

Разом з тим, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України у зв'язку з пошкодженням напередодні, 28 квітня, меморіальної дошки маршалу Георгію Жукову, яка встановлена в центрі міста на будівлі обласного військкомату по вулиці Пироговській. Ці дії вчинили активісти організації "Рада громадської безпеки".

Відзначається, що саме в цьому приміщенні, розташованому на перетині з вулицею Канатній, в роки Другої світової війни перебувало командування Одеським військовим округом. Цим округом свій час командував маршал Жуков.

За оцінками експертів, закон про декомунізацію, на який посилаються "активісти", не поширюється на військових, які безпосередньо брали участь у визволенні території України від фашистських загарбників у період Другої світової війни.