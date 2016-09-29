Декомунізація по-одеськи: останки Котовського можуть відправити до Росії

Консультаційній раді з охорони культурної спадщини Подільського доручено до 10 жовтня підготувати матеріали за місцем поховання і проект благоустрою, повідомляє Depo.ua.

"До 15 жовтня документи по перенесенню труни зі склепу на територію міського кладовища відправлять до Міністерства культури України. Оскільки мавзолей Котовського в Подільському - це пам'ятник історії місцевого значення, то остаточне рішення про перенесення останків буде прийматися в Києві", - йдеться в повідомленні.

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Заступник міського голови Анатолій Корчевій зазначив, що це питання також буде узгоджений з онукою воєначальника, яка проживає в Росії.

Можливо, останки передадуть до міста Котовськ Тамбовської області РФ.

Якщо ж вони залишаться в Подольську, то перепоховання буде проводити комунальне підприємство "Ритуальна служба". Всі витрати оплатять із міського бюджету.

Нагадаємо, що рішення про перепоховання Григорія Котовського було прийнято на сесії Подільскої міськради 28 вересня.