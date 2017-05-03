Центр Києва зустрічає гостей Євробачення світломузичними фонтанами (фоторепортаж)

В очікуванні прибуття до Києва гостей міжнарожного пісенного конкурсу Євробачення-2017 з 1 травня у столиці після реконструкції запрацював фонтанний комплекс Малі та Великі чаші на Майдані Незалежності, висота якого може сягати 35 метрів. Відремонтований фонтан є світло-музичним.

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При цьому столична влада оприлюднила графік роботи фонтанів "Великий" та "Малий" на Майдані: з 1 травня по 30 вересня - вівторок-неділя з 11:00 до 23:00; світловий та музичний супровід – з 21:00 до 23:00 у травні та серпні, з 21:30 до 23:00 у червні та липні, з 20:30 до 23:00 у вересні.

Як раніше повідомляв УНІАН, столична влада обіцяла встановити поряд з фонтанним комплексом 10 камер відеоспостереження - задля безпеки та уникнення пошкоджень.