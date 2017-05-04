Вкрадений під Черніговом пам'ятник Марку Бернесу виявили у канаві

Поліція заявила про виявлення раніше вкраденого в місті Ніжині Чернігівської області пам'ятника радянському актору Марку Бернесу, він був знайдений в канаві.

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Про це повідомили в прес-службі обласного управління НПУ.

«Зловмисники приховали його канаві на околиці міста в районі Мигалівка. Ймовірно, планували дочекатися, поки не вщухне галас навколо викрадення, щоб потім вивезти пам'ятник з Ніжина і здати на металобрухт», повідомили в поліції.На місці виявлення працює слідчо-оперативна група. Встановлюються особи, причетні до скоєння злочину.

3 травня повідомлялося, що в Україні вкрали пам'ятник Марку Бернесу.