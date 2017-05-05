На Вінничині з'явився місцевий рудий Хатіко

Близько місяця на зупинці села Мала Стадниця під Вінницею живе рудий пес. Собака не відходить звідти ні під час холоду, ні спеки, як пише Вінниця.info.

Місцеві зауважують, - чекає свого господаря, який його тут покинув.

«Це дуже розумний пес. Коли проходжу, завжди з ним поспілкуюся. Він дуже добрий, зовсім не агресивний. Одразу видно, що він жив у когось», - каже очевидиця.

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Люди назвали собаку Рижиком. Проте дехто називає його вінницьким Хатіко, знаменитого японського пса, який сім років чекав на зупинці свого померлого господаря.

Щоб Рижик не помер, люди зносять йому їжу, воду.

Взяти до себе Рижика немає кому, тому він продовжує сидіти на зупинці в очікуванні на свого господаря.