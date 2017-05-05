Фонтани, райдужна арка і фан-зона: як Київ підготувався до Євробачення-2017 (відео)

15:41, 05 травня 2017
Суспільство
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7 травня відбудеться церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення". Країна майже рік готувалася до цього заходу.

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Після закінчення цього терміну столицю України прикрашають символи Євробачення, городян і туристів вечорами тішать світломузичні фонтани.

Але не обійшлося і без казусів. Арка Дружби народів, яку вирішили пофарбувати в кольори веселки, чи не стала символом ЛГБТ. Тепер її поспішають дофарбувати до початку конкурсу.

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Як виглядає Київ напередодні Євробачення – дивіться у ролику УНІАН.

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