Фонтани, райдужна арка і фан-зона: як Київ підготувався до Євробачення-2017 (відео)
15:41, 05 травня 2017Суспільство
2327 0
7 травня відбудеться церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення". Країна майже рік готувалася до цього заходу.
Всього через кілька днів розпочнеться Євробачення-2017 / Фото УНІАН
Після закінчення цього терміну столицю України прикрашають символи Євробачення, городян і туристів вечорами тішать світломузичні фонтани.
Але не обійшлося і без казусів. Арка Дружби народів, яку вирішили пофарбувати в кольори веселки, чи не стала символом ЛГБТ. Тепер її поспішають дофарбувати до початку конкурсу.
Читайте такожНад Києвом на час проведення "Євробачення" закрили повітряний простір
Як виглядає Київ напередодні Євробачення – дивіться у ролику УНІАН.
Київ підготувався до Євробачення-2017
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter