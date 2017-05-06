В районі будівництва скандального Керченського мосту знайшли винищувач США часів Другої світової (фото, відео)

У Керченській протоці, де будується скандальний Керченський міст, екіпаж плавучого крана допоміг підняти з дна протоки американський винищувач Р-40 часів Другої світової війни, відомий під назвою Kittyhawk. Про це в повідомили в інформаційному центрі "Кримський міст".

"Він був виявлений на дні за периметром великого будівництва в 6 км від таманського берега. Краном з глибини 9 м було піднято фюзеляж з крилами і хвостовою частиною вагою понад 3,5 тонни. Збереглося озброєння — шість кулеметів "Кольт-Браунінг" калібру 12, 7 мм з боєкомплектом, частково вціліла приладова дошка і крісло пілота, а також двигун з маркуванням. Вона допоможе встановити точну належність повітряного судна, обставини його загибелі і долю пілота", — повідомили в інформаційному центрі.

Як повідомляв УНІАН раніше, представник окупаційної влади Криму Григорій Іоффе заявив, що, незважаючи на позитивну громадську експертизу, проект будівництва транспортного тунелю через Керченську протоку поки виглядає як мрія.