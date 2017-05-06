Скульптура на честь засновників міста і автоматичний туалет: у Києві відкрили Поштову площу (фото)

Київський міський голова Віталій Кличко відкрив реконструйовану наземну частину Поштової площі та скульптуру на честь засновників Києва.Читайте такожУ Києві з 8 травня розпочне роботу річковий трамвай до "Євробачення"

Як повідомили у прес-службі київського міського голови, на верхній частині пішохідної зони Поштової площі, яка виходить на Володимирський узвіз, встановлена скульптурна композиція авторства столичного митця Володимира Журавля.

Це фігури чотирьох дітей – трьох хлопчиків і дівчинки – прообрази Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либеді - які запускають паперові кораблики Дніпром. "Вони граються корабликами на карті міста. Можна там постояти, розглядаючи карту, подивитися на те, яким став Київ", - наголосив міський голова.

На карті позначені цікаві для туристів місця: пам’ятники, церкви, парки тощо. У прес-службі зауважили, що на Поштовій площі розширили прогулянкову зону та облаштували, крім центрального, прохід з тротуарної частини Володимирського узвозу через новий оглядовий майданчик. На площі працює фонтан, облаштовані клумби та газони, висаджені молоді дерева.

До Поштової площі Кличко спустився на фунікулері, біля верхнього виходу якого оглянув першу встановлену в Києві автоматичну вбиральню, стилізовану під старовинну тумбу для афіш.

Як зауважили у прес-службі, всередині кабіна вбиральні повністю автоматизована, після використання унітаз та підлога дезінфікуються, щоб прийняти наступного відвідувача. Цей процес займає одну хвилину. Вартість послуги складає 1 гривню. До кінця року у столиці планують встановити 10 таких кабін. Кличко зауважив, що останніми роками у багатьох громадських туалетах, які передали приватним структурам, відкрили різноманітні заклади. "Зараз ми через суди повертаємо ці приміщення у власність міста. А до кінця року ми плануємо встановити 10 таких нових сучасних туалетів, хоча, насправді, Києву потрібні сотні подібних вбиралень", - сказав мер.