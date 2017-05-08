Під час церемонії відкриття Євробачення-2017 Кличко провів для гостей урочисту презентацію Києва

Тільки той, хто вміє творити і своїм талантом єднає людей, здатен боротися, перемагати і змінювати світ навколо себе. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив, презентуючи учасникам та гостям пісенного конкурсу українську столицю під час церемонії відкриття Євробачення-2017. Розповідь мера про історію та сучасність Києва супроводжувалася відеороликом, повідомляє прес-служба КМДА.

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«Європейська музична столиця вітає всіх! Київ щасливий, що цього року він через музику об’єднує мільйони людей в усьому світі. І, повірте, для нас це особливо важливо і хвилююче. Бо тільки той, хто вміє творити і своїм талантом єднає людей, здатен боротися і перемагати! Здатен змінювати світ навколо себе. Це довели українці, коли майже 4 роки тому вийшли в Києві на Майдан за право творити європейське майбутнє своєї країни. І понад 100 патріотів поклали свої життя… І про це знає весь світ», – зазначив Кличко.

Мер столиці наголосив, що Київ завжди був європейським містом, як географічно, так і ментально.

«Світ пам’ятає французьку королеву Анну, яка правила в Парижі у ХІ столітті. Вона була дочкою київського князя Ярослава Мудрого. До речі, засновник Паризького університету хореографії, знаменитий балетмейстер Серж Лифар, теж народився у Києві. Біля витоків творчості художників-авангардистів стояв уродженець Києва Казимир Малевич. Сто років тому в Києві був сконструйований прототип першого у світі вертольоту. А його винахідник – Ігор Сікорський, жив за кілька кілометрів звідси – у центрі Києва», – зазначив Кличко.

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Він підкреслив, що саме у Києві сконструювали найбільший у світі транспортний літак «Мрія», а більшість голлівудських фільмів знімаються за допомогою телескопічних операторських кранів, які створила тут, у Києві, компанія «Фільмотехніка», володар двох «технічних» Оскарів.

«Українські IT-фахівці створюють світ майбутнього, їх знають в усьому світі. Одяг від українських дизайнерів носять світові зірки, розвивається українська музика, кінематограф, радують молоді українські художники», – зазначив мер, додавши, що сьогодні в Києві органічно переплітається багатовікова історія та сучасність.

«Сподіваємося, цей конкурс, ця музична подія стане новим поштовхом для нових творчих пошуків і досягнень, про які почує світ. Київ щасливий, що став цього року європейською музичною столицею. Адже «Євробачення» об’єднує людей. Воно не має кордонів і перепон – ні мовних, ні культурних, ні національних. Я переконаний, музика здатна змінювати світ. Робити його добрішим і розумнішим, більш душевним і толерантним. І тому нехай скрізь лунає музика!», – сказав Кличко.