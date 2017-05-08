В Одесі через загрозу провокацій скасували Хресний хід на 9 травня

В Одесі через можливі провокації скасували Хресний хід, який повинен був відбутися 9 травня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Місіонерського відділу Одеської єпархії Олег Мокряк.

"Нас попередили про можливі провокації, а тому попросили не проводити хресний хід. Висловлюємо подяку всім тим, хто мав намір пройти по тих місцях, де наші мужні предки героїчно захищали рідне місто Одесу від німецько-фашистських загарбників та проливали свою кров за наше світле майбутнє", - написав Мокряк.

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За його словами, обов'язок Православної Церкви згадувати тих, хто загинув на війні і віддавати за них молитви. З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела 9 травня в усіх храмах єпархії відбудуться заупокійні богослужіння про загиблих воїнів.