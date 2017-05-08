Журналіст розповів подробиці сьогоднішніх обшуків у кримських татар: приводом був анонімний лист

В окупованому Росією Криму силовики знову проводили обшуки в будинках кримських татар, двох людей забрали на допит. Про це повідомляє у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

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«У Криму чергові обшуки у кримських татар. Вранці кілька вулиць у селі Капсихор або Морське, де компактно проживають кримські татари, виявилися заблоковані автобусами з озброєними силовиками, дорога на Судак також була перекрита. Співробітники СОБР провели обшук в будинку Тороза Юсуфа, а також Ільвера Аметова, очолював Судацьке відділення Меджлісу, до того, як орган самоврядування кримських татар був заборонений російською владою», - зазначив він.

За даними Наумлюка, обшуки почалися вранці, їх проводили 10 співробітників російських силових відомств у масках і зі зброєю.

«Приводом для обшуку послужив анонімний лист, в якому йдеться про продаж зброї і наркотиків у будинку Юсуфа і Аметова. Очевидно, в результаті обшуку нічого знайдено й вилучено не було, але синів Юсуфа і Аметова забрали для допиту. За деякою інформацією, під час затримання було застосовано силу», - додав журналіст.

Він зазначив, що обшуки в будинках кримських татар проводяться російськими силовиками практично щотижня. Правозахисники і самі кримські татари вважають, що це цілеспрямована акція залякування нелояльного до російської влади населення під приводом боротьби з тероризмом.

Вранці 8 травня голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв на своїй сторінці у Facebook написав, що у голови Судацького районного меджлісу Ільвера Аметова проводять обшук. «Очевидно, нова хвиля репресій стосовно членів Меджлісу», – написав Смедляєв.

Під час обшуку в будинку голови Аметова силовики побили його сина й відвезли в невідомому напрямку.

У грудні 2015 року російські силовики також проводили обшук у будинку голови Судацького районного меджлісу Ільвера Аметова. Коментарів підконтрольних Росії силових відомств Криму з приводу обшуків поки немає. Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки в незалежних журналістів, кримських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що одночасно з обшуком у Аметова було оточено квартал компактного проживання кримських татар в селищі Капсихор (Морське), розташованому за 20 км від Судака. Чубаров додав, що причиною оточення став обшук у будинку кримського татарина Юсуфа Тороза.