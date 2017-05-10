В окупованому Криму людину оштрафували за "незаконний запуск квадрокоптера"
05:29, 10 травня 2017Суспільство
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Окупанти заявили, що на запуск квадрокоптера повинен бути дозвіл.
Ілюстрація / REUTERS
У Євпаторії оштрафували людину на три тисячі рублів (приблизно 1300 гривень – КР) за «незаконний запуск квадрокоптера».
Про це повідомляє прес-служба Південної транспортної прокуратури Росії, передає «Крим.Реалії».
За інформацією відомства, запуск безпілотного об'єкта відбувався на привокзальній площі станції «Євпаторія-Товарна», при цьому «запуск літального апарату здійснювався без відповідного дозволу компетентного в галузі організації повітряного руху органу».
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Як повідомили в прес-службі, у результаті «винну особу притягнуто до адміністративної відповідальності – стягнення штрафу».
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