В окупованому Криму людину оштрафували за "незаконний запуск квадрокоптера"

У Євпаторії оштрафували людину на три тисячі рублів (приблизно 1300 гривень – КР) за «незаконний запуск квадрокоптера».

Про це повідомляє прес-служба Південної транспортної прокуратури Росії, передає «Крим.Реалії».

За інформацією відомства, запуск безпілотного об'єкта відбувався на привокзальній площі станції «Євпаторія-Товарна», при цьому «запуск літального апарату здійснювався без відповідного дозволу компетентного в галузі організації повітряного руху органу».

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Як повідомили в прес-службі, у результаті «винну особу притягнуто до адміністративної відповідальності – стягнення штрафу».