В Ізраїлі українця прийняли за диверсанта (відео)

В Ізраїлі поблизу міста Тель-Авів, за даними місцевих ЗМІ, сталося небезпечне непорозуміння за участю українця, йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що поблизу одного із офісів міністерства оборони охоронцям здався підозрілим чоловік, який розмовляв російською. Коли його попросили зупинитися, чоловік не відреагував на прохання, як в результаті стало відомо тому, що не знав івриту.

Охоронці спробували затримати перехожого. У свою чергу чоловік вирішив, що на нього нападають і почав відбиватися. Один із охоронців навіть зробив постріл у повітря.

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На місце пригоди викликали поліцейських, які приїхавши, з’ясували обставини, чоловіка відпустили. В українському посольстві перевіряють, чи справді учасник інциденту - наш співвітчизник.