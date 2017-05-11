В Одесі 13 травня відбудеться перший всеукраїнський "Забіг студентів"

В Одесі відбудеться перший всеукраїнський «Забіг студентів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації В'ячеслав Березуцький.

За його словами, забіг відбудеться 13 травня на Трасі здоров'я, що пролягає уздовж узбережжя Чорного моря (в межах Одеси). «Це буде безпрецедентна подія. Чудовий приклад взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадської ініціативи», - сказав Березуцький.

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Як зазначив ініціатор заходу, керівник одеської "Ліги сміху" Дмитро Шпинарьов, в Україні подібні забіги ще не проводилися. «У забігу візьмуть участь абітурієнти, студенти і випускники минулих років. Дату 13 травня обрано не випадково - 13 травня 152 роки тому було створено перший на півдні України університет – нинішній Одеський національний університет ім. Мечникова», - пояснив Шпинарьов.

За його словами, на цей час зареєструвалося близько 200 учасників: 43% - студенти, 17% - абітурієнти, 39% – випускники минулих років. З 200 осіб 65% становлять чоловіки. Поки що найстарший учасник - випускник 1991 року.

Передбачається, що максимальна кількість бігунів у першому забігу не перевищить 300 осіб. Передбачено дві дистанції: для абітурієнтів – 2 км, для інших – 5 км. Старт – в Аркадії. Участь у забігу безкоштовна. На час забігу від Аркадії до пляжу «Дельфін» Трасу здоров'я буде закрито.