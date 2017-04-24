У Львові відбувся VII напівмарафон (фоторепортаж)
17:42, 24 квітня 2017Суспільство
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В неділю, 23 квітня, на вулицях Львова відбувся VII напівмарафон.
Близько 400 львів'ян та гостей міста долучилися до проведення напівмарафону, в рамках якого відбувся також додатковий забіг на 4 км - благодіна акція, спрямована на допомогу в лікуванні 5-річної онкохворої Іринки Бурки, в якої лікарі виявили нейробластому 3 стадії, як повідомляє сайту 032.ua.
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Загалом же учасники напівмарафону, який стартував від Оперного театру на просп.Свободи, здолали відстань у майже 21 км, фінішувавши у парку Погулянка.
Як повідомляв УНІАН, переможцем сьомого Київського півмарафону Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 став Анбеса Ленчо з Ефіопії.
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