У Львові відбувся VII напівмарафон (фоторепортаж)

Близько 400 львів'ян та гостей міста долучилися до проведення напівмарафону, в рамках якого відбувся також додатковий забіг на 4 км - благодіна акція, спрямована на допомогу в лікуванні 5-річної онкохворої Іринки Бурки, в якої лікарі виявили нейробластому 3 стадії, як повідомляє сайту 032.ua.

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Загалом же учасники напівмарафону, який стартував від Оперного театру на просп.Свободи, здолали відстань у майже 21 км, фінішувавши у парку Погулянка.

Як повідомляв УНІАН, переможцем сьомого Київського півмарафону Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 став Анбеса Ленчо з Ефіопії.