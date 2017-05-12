Виступи переможців другого півфіналу Євробачення-2017 (відео)

Другий півфінал Євробачення-2017 визначив усіх учасників фінальної частини конкурсу.

Цього вечора з-поміж 18 учасників другого півфіналу 10 конкурсантів отримали путівку до фіналу, який відбудеться 13 травня на сцені міжнародного виставкового центру у Києві.

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Пропонуємо поближче познайомитись з переможцями другого півфіналу, переглянувши їхні виступи.

Крістіан Костов - Beautiful Mess (Болгарія)

NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Білорусь)

Жак Худек - My Friend (Хорватія)

Джосі Папай - Origo (Угорщина)

Аня - Where I Am (Данія)

IMRI - I Feel Alive (Ізраїль)

Ілінка та Алекс Флоря - Yodel It! (Румунія)

JOWST та Олександр Уолманн - Grab The Moment (Норвегія)

O'G3NE - Light And Shadown (Нідерланди)

Натан Трент - Running On Air (Австрія)

Як повідомляв УНІАН, за результатами першого півфіналу до фіналу пройшли представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.

У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої "Великої п'ятірки": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – та Україна, господар «Євробачення».