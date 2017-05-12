Виступи переможців другого півфіналу Євробачення-2017 (відео)
У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої "Великої п'ятірки": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – та Україна, господар «Євробачення».
Другий півфінал Євробачення-2017 визначив усіх учасників фінальної частини конкурсу.
Цього вечора з-поміж 18 учасників другого півфіналу 10 конкурсантів отримали путівку до фіналу, який відбудеться 13 травня на сцені міжнародного виставкового центру у Києві.
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Пропонуємо поближче познайомитись з переможцями другого півфіналу, переглянувши їхні виступи.
Крістіан Костов - Beautiful Mess (Болгарія)
NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Білорусь)
Жак Худек - My Friend (Хорватія)
Джосі Папай - Origo (Угорщина)
Аня - Where I Am (Данія)
IMRI - I Feel Alive (Ізраїль)
Ілінка та Алекс Флоря - Yodel It! (Румунія)
JOWST та Олександр Уолманн - Grab The Moment (Норвегія)
O'G3NE - Light And Shadown (Нідерланди)
Натан Трент - Running On Air (Австрія)
Як повідомляв УНІАН, за результатами першого півфіналу до фіналу пройшли представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.
У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої "Великої п'ятірки": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – та Україна, господар «Євробачення».